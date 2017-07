später lesen Outletcenter in Duisburg Bürgerentscheid findet am 24. September statt FOTO: Christoph Reichwein 2017-07-03T16:16+0200 2017-07-03T16:10+0200

Der Rat der Stadt Duisburg hat am Montag das Bürgerbegehren gegen den Bau eines Designer Outlet Centers auf dem alten Güterbahnhofsgelände für zulässig erklärt. Am 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, können die Bürger also auch über das Einkaufszentrum abstimmen.

Merle Sievers Redakteurin

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Merle Sievers (siev) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik. zum Autorenprofil schließen