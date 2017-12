später lesen Duisburg Christbaum im Wintergarten 2017-12-22T16:02+0100 2017-12-23T00:00+0100

Meine schönsten Erinnerungen verbinde ich mit den Jahren als wir in meiner Kindheit im zwei Stockwerke hohen Wintergarten meiner Tante Weihnachten gefeiert haben. Für meinen Bruder und mich war es immer einmalig. Den Tag über durften wir das Haus meiner Tante nicht betreten, was schwerer ist, als es sich anhört, weil sie nebenan wohnt und sich mit meinen Eltern einen Garten teilt. Dafür kam am Weihnachtstag meistens meine ältere Cousine zu uns, um "ihre Jungs" zu bespaßen. Bis zum Abend vertrieben wir uns die Zeit mit Weihnachtsfilmen, Videospielen und jeder Menge Süßigkeiten. Als es dann dunkel wurde, aber niemals vor 18 Uhr, brach unsere große Stunde an. Fein herausgeputzt und mit Kribbeln in den Händen ging es rüber zu Tante Elke - über die Straße, nicht durch den Garten. In Tantchens Wohnzimmer trennten uns dann nur noch ein paar Glasscheiben und schwere Vorhänge von den ersehnten Geschenken. Natürlich versuchten wir zu lünkern, doch Onkel Peter nahm seine Pflicht als Vorhang-Aufsicht ziemlich ernst. Bei Harpers' herrscht am Weihnachtstag bis heute ein eiserner Grundsatz: Vor der Bescherung werden erst einmal Weihnachtslieder gesungen.