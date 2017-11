später lesen Duisburg "Das Rheingold" kommt nach Duisburg FOTO: Hans Jörg Michel (DOR) FOTO: Hans Jörg Michel (DOR) 2017-11-02T17:57+0100 2017-11-03T00:00+0100

Am morgigen Samstag, 4. November, um 19.30 Uhr, übernimmt die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg ihre erfolgreiche Produktion des Vorabends aus Richard Wagners "Der Ring des Nibelungen " in ihr hiesiges Haus. Von Ingo Hoddick