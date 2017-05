Lukas Hirtz tritt für die Linke an. Er ist 1989 in Duisburg geboren und immer noch wohnhaft in der Stadt. Im Jahr 2009 ist der Student der Partei beigetreten, schon kurz darauf wurde er Mitglied im Umweltausschuss. Das zeigt, welchen politischen Schwerpunkt er für wichtig hält. Als Nutzer von Bus und Bahn bekomme er täglich mit, dass der Nahverkehr... mehr

Lukas Hirtz tritt für die Linke an. Er ist 1989 in Duisburg geboren und immer noch wohnhaft in der Stadt. Im Jahr 2009 ist der Student der Partei beigetreten, schon kurz darauf wurde er Mitglied im Umweltausschuss. Das zeigt, welchen politischen Schwerpunkt er für wichtig hält. Als Nutzer von Bus und Bahn bekomme er täglich mit, dass der Nahverkehr immer weiter abgebaut wurde und in den Außenbezirken oft in einem unvertretbaren Zustand ist. Daher möchte er sich für ein Ticket zum Nulltarif einsetzen. weniger