Duisburg: Die große Angst vor Nachzahlungen

Die Stadtwerke verschicken nun wieder die Abrechnungen für das Verbrauchsjahr 2016. Mancher Kunde sieht dem mit einem unguten Gefühl entgegen. Denn im schlimmsten Fall drohen ihm hohe Nachzahlungen. Von Hildegard Chudobba

Das vergangene Jahr hatte keinen besonders harten Winter, dennoch ging es ohne Heizung nicht. Welche Konsequenzen das für den Verbraucher in Euro und Cent hat, können die Stadtwerke-Kunden nun wieder nachlesen, wenn die Endabrechnungen ins Haus flattern. Auf der einen Seite steht die Summe der Abschläge, also des Betrags, den der Kunde während des Jahres regelmäßig überwiesen hat. Auf der anderen ermitteln die Stadtwerke den tatsächlichen Verbrauch. Und das kann hohe Nachzahlungen bedeuten. Wir haben bei den Stadtwerken nachgefragt:

Wie werden die (monatlichen) Abschläge kalkuliert?

Dafür gibt es gesetzliche Grundlagen, an die die Stadtwerke ebenso gebunden sind wie alle anderen Energieversorger. Wohl keiner geht davon aus, dass er mit seinen Abschlägen genau ins Schwarze getroffen hat. Nachzahlungen, aber auch Rückerstattungen sind die Regel. Die Kalkulation der Abschläge erfolgt bei den meisten Kunden unter Berücksichtigung des Vorjahresverbrauches. Macht er glaubhaft, dass sein Verbrauch geringer ist, so werden dies die Stadtwerke bei der Festsetzung der monatlichen Zahlung berücksichtigen. Bei Preisänderung kann es zu entsprechenden Anpassungen kommen.

Wie wird abgerechnet?

Glücklich der, der Geld zurückbekommt. Ergibt sich bei der Abrechnung, dass die Abschlagszahlungen zu hoch waren, wird die Differenz in der Regel unverzüglich erstattet oder mit der Abrechnung (und dann im günstigen Fall auch mit künftig niedrigeren Abschlagszahlungen) verrechnet. Laut Auskunft der Stadtwerke kommen solche Rückerstattung genau so oft vor wie Nachzahlungen.

Warum sind die Nachzahlungen bisweilen so hoch?

Ein häufiger Grund, warum Verbraucher Geld "nachschießen" müssen, kann sein, dass zum Beispiel bei einem Einzug in eine neue Wohnung der erwartete Verbrauch noch nicht bekannt war. In solchen Fällen kalkulieren die Stadtwerke auf der Grundlage repräsentativer Vergleichswerte. Auch wenn die Anzahl der elektrischen Geräte sich in einer Wohnung erhöht hat, kann es zu einer Nachzahlung kommen, vor allem dann, wenn darunter "Stromfresser" sind. Verbraucherschützer raten daher, beim Kauf von Kühlschrank, Tiefkühltruhe, Fernseher und Co. unbedingt auf die Verbrauchswerte zu achten.

Welche Zahlungsmöglichkeiten haben die Kunden, wenn eine Nachzahlung ins Haus flattert?

Hier ist neben der Einmalzahlung auch eine Ratenzahlung möglich. Im Regelfall wird so geplant, dass die Nachzahlung über die Raten in einem angemessenen Zeitraum, spätestens aber nach einem Jahr beglichen ist.

Wie wirkt sich eine Nachzahlung auf die künftigen monatlichen Abschläge aus?

Die Ursache einer Nachzahlung kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen basiert die Höhe des Abschlags auf den Angaben des Kunden und der Art und Anzahl der elektrischen Geräte im Haushalt. Vergisst der Kunde die Angabe wesentlicher Energieverbraucher im Haus oder möchte seinen Abschlag aus anderen Gründen reduzieren, kann es im Folgenden zu einer Nachzahlung kommen. Der neue monatliche Abschlag für das nächste Verbrauchsjahr erhöht sich anteilig um die Summe des Mehrverbrauchs.

Aber auch außergewöhnliche Gründe wie zum Beispiel der Einsatz eines Trocknungsgerätes (gegen Feuchtigkeit in den Räumen) oder einer Klimaanlage können zu einem erheblichen Mehrverbrauch und damit zu einer Nachzahlung führen.

Ist der Grund für den Mehrverbrauch nachvollziehbar und einmalig, wird der zukünftige Abschlag zwar zunächst automatisch höher ausfallen, kann dann aber nach Rücksprache mit dem Service wieder reduziert werden.

Hilfreich:

Um künftige Nachzahlungen zu vermeiden, ist es möglich, dem Kundenservice der Stadtwerke nach rund drei Monaten einen aktuellen Zählerstand mitzuteilen, um eine Verbrauchskontrolle durchführen zu lassen und dann gegebenenfalls den Abschlag anzupassen. Wer sicher gehen und nicht von einer Horrornachricht überrascht werden will, sollte also seinen Zähler immer mal wieder kontrollieren und sich die Verbrauchswerte aufschreiben.

Quelle: RP