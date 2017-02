Lorenz Grimoni: "Die Johanniter gehören zur Stadt"

Die erste Johanniter-Niederlassung (Kommende) auf deutschen Boden entstand um 1150 in Duisburg. Der Dienst an Kranken und Notleidenden stand im Mittelpunkt. Lorenz Grimoni, Pfarrer im Ruhestand, beschäftigt sich mit der Ordensgeschichte. Von Harald Küst

Vom Johanniterorden geht nach wie vor eine Faszination aus. Die Ordensgeschichte gleicht einem Epos. Sie pflegten Kranke und kämpften in Kreuzzügen. Was nur wenige wissen: Die erste Johanniter-Niederlassung (Kommende) auf deutschen Boden entstand 1150 in Duisburg. Im Interview beantwortet Lorenz Grimoni, Pfarrer im Ruhestand, Fragen zur Tradition der Johanniter und deren aktuelles Wirken.

Was hat die Marienkirche mit den Johannitern zu tun ?

Grimoni Die Niederlassung des Johanniterordens mit Kommende und Marienkirche wurde um 1150 errichtet. Fundamente dieser romanischen Anlage und eines steinernen Wohnturmes aus dem 11. Jahrhundert sind heute noch unter der Marienkirche vorhanden. Die 1802 eingeweihte neue Kirche hat mit ihrem Vorgängerbau aber nichts gemein. Ohne Übertreibung: Die Marienkirche in der Altstadt und die Johanniter gehören zum Kulturerbe Duisburgs. Hier würde ich mir ein angemessenes städtebauliches Umfeld wünschen.

Johanniter und Kreuzzüge - Ist das nicht eine widersprüchliche Geschichte?

Grimoni 900 Jahre Geschichte zwischen Jerusalem, Rhodos und Malta spiegeln auch die militärischen Konflikte der Kreuzzüge wider. Eine Pilgerreise ins "Heilige Land" barg um 1100 hohe Risiken: Fleckfieber, Typhus, Ruhr waren die ständigen Begleiter. Gerhard von Sasso, Gründer des Johanniterordens, legte das Fundament für den Johanniterorden. Aus Kämpfern wurden Männer, die sich der Krankenpflege widmeten. Betreuung der Pilger und Krankenfürsorge standen im Vordergrund.

Welchen Auftrag erfüllt der Orden ?

Grimoni Der Auftrag lautet: Eintreten für den christlichen Glauben auf der einen Seite und diakonisches Helfen auf der anderen. Dazu gehören Krankenhäuser, Altenheime, ambulante Dienste und die Johanniterunfallhilfe. Über allen Institutionen stehen in der Hierarchie die Herrenmeister und das Kapitel, das oberste Entscheidungsgremium des Ordens. Oskar Prinz von Preußen übt seit 1999 das Amt des Herrenmeisters des Johanniterordens aus.

Beherrscht der Adel den Johanniterorden ?

Grimoni Nein, im Übrigen gibt es den Adel in Deutschland ja nicht mehr. Es hat sich aus Traditionsgründen so ergeben, dass der Anteil der Adeligen vergleichsweise hoch ist. Den Ordensmantel trägt man nur zu besonderen Anlässen. Wenn man in den Johanniterorden aufgenommen werden will, muss man von einem Ordensmitglied angesprochen werden. Man kann sich nicht bewerben. Zunächst wird man als Ehrenritter aufgenommen und nach einigen Jahren in der Tat vom Ehrenritter zum Rechtsritter geschlagen.

Muss man sich als Johanniter mit dem christlichen Glauben identifizieren?

Grimioni Ja, der evangelische Glaube ist die Wertebasis der evangelischen Organisation. Christliches Symbol und Wahrzeichen ist das achtspitzige Kreuz. Die acht Spitzen stehen für die acht Seligpreisungen der Bergpredigt Jesu im Neuen Testament. Zentrales Element ist die Barmherzigkeit.

Wie sehen die aktuellen Aktivitäten der Johanniter aus ?

Grimoni Obwohl die Tradition des Ordenslebens in Duisburg im Spätmittelalter abbrach, sind die Aktivitäten der Johanniter in Duisburg und Umgebung höchst aktuell. Mit der Neubildung einer Subkommende in Duisburg im Jahr 1977 knüpft der Johanniterorden an seine Duisburger Wurzeln an. Neben den Krankenhäusern in Fahrn, Rheinhausen und Oberhausen führen die Johanniter in Duisburg auch Altenheime. Die Dienstleistungen umfassen u.a. Hausnotruf, Fahrdienste, Pflege und Beratung. Nachwuchskräfte finden bei den Johannitern vielfältige Möglichkeiten sich zu engagieren.

Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Johannitern und Maltesern ?

Grimoni Beide Organisationen haben einen gemeinsamen Ursprung vor rund 900 Jahren in den Kreuzzügen. Die Johanniter stehen dem Diakonischen Werk und der evangelischen Kirche nahe, die Malteser der Caritas und der katholischen Kirche. Die Reformation führte zur kirchenrechtlichen Trennung, aber in der Sache, nämlich der Unterstützung Hilfsbedürftiger, sind sie vereint.

Ein Straßenname erinnert an die Johanniter...

Grimoni Die Johanniter verfügten über Ländereien in Duissern, Wanheim, Angerhausen, Serm, Meiderich und Beeck. 1515 besaß der Orden Mühlen (Herberger-und Marienmühle) in der Stadt. Den Johannitern gehörte - nicht weit vom Grunewald entfernt - auch der Musfeldhof. Von der Stadt führten dort zwei Wege hin, der Musfelder Kirchweg (heute Johanniterstraße) und der Musfeldweg.

