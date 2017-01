Duisburg: Diebe bestehlen Senioren mit dem Wasserwerktrick

Die Tricks, mit denen dreiste Diebe ältere Menschen übers Ohr hauen, sind ebenso einfach wie wirkungsvoll. So haben Diebe in den vergangenen zwei Tagen gleich mehreren Senioren mit dem Zettel- und Wasserwerkertrick Geld gestohlen.

Wie die Polizei gestern mitteilte, hatte sich in Bruckhausen am Montag gegen 10 Uhr ein Unbekannter mit dem Zetteltrick Zugang zur Wohnung einer 91-jährigen Frau verschafft. Er gab vor, Medikamente für eine Nachbarin abgeben zu wollen. Deswegen bat er um Zettel und Stift, damit er eine Nachricht hinterlassen könne. Die ältere Dame ließ den Mann in die Wohnung, versorgte ihn mit einem Glas Wasser und dem gewünschten Schreibzeug. Am Dienstag bemerkte die 91-Jährige dann, dass der Mann ihr Bargeld gestohlen hatte und stellte eine Strafanzeige.

Am Dienstag sind zwei Täter an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet - so wohl in Laar, Untermeiderich und Großenbaum - mit dem Wasserwerkertrick in drei Wohnungen gelangt. In zwei Fällen waren die Diebe mit dem Trick erfolgreich, unter anderem bei einer 82-jährigen Frau, die in einer Wohnung an der Scholtenhofstraße in Laar wohnt. Die Täter berichteten der älteren Dame von einem Rohrbruch im angrenzenden Haus und dass sie nun die Leitungen prüfen müssten. Während der scheinbaren Überprüfung der Leitung befragte einer der beiden Täter die Seniorin, ob sie 200 Euro wechseln könne. Sie sagte, dass sie kein Geld im Hause habe. Der Täter im Badezimmer forderte sie danach auf, das warme Wasser laufenzulassen. Als die 82-Jährige kurze Zeit später nach den Tätern rief und keine Reaktion erhielt, bemerkte sie, dass die beiden falschen Wasserwerker die Wohnung mit ihrem Schmuck verlassen hatten. Sie beschreibt die Täter wie folgt: Beide sollen zwischen 35 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß sein und eine stabile Statur haben. Einer trug zur Tatzeit eine dünnere, längere Jacke und einen Hut.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise: Wer Angaben zu Taten oder Tätern machen kann, meldet sich telefonisch bei der Polizei unter 0203 280-0. Im Internet finden sich unter polizei-beratung.de auch viele Tipps, wie Senioren sich vor Trickdieben schützen können. Grundsätzlich rät die Polizei älteren Menschen dazu, fremde Menschen nicht in die Wohnung zu lassen, im Zweifelsfall vertrauenswürdige Nachbarn und Verwandte um Hilfe zu bitten und bei Amtspersonen immer den Ausweis zu verlangen.

(RPN)