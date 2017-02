Duisburg: Diebe kommen schnell vor Gericht

Bei Ladendiebstählen nahm die Polizei am Donnerstag drei Diebe fest. Sie erwartet im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nun ein schnelles Gerichtsurteil.

Ein Ladendetektiv beobachtete in einem Lebensmittelmarkt am Sternbuschweg in Neudorf einen Mann beim Stehlen von Tabak. Bei der Überprüfung durch die Polizei stellte sich heraus, dass der 42-Jährige in der Vergangenheit schon häufig wegen ähnlicher Delikte straffällig geworden ist. Da er keinen festen Wohnsitz hat, bleibt er bis zur Hauptverhandlung in Haft. Aus gleich zwei Bekleidungsläden an der Kuh- und an der Königstraße in der Innenstadt ließ ein 66-Jähriger einen Pullover sowie eine Jacke mitgehen. Beim zweiten Geschäft schnappte ihn ein Detektiv und rief die Polizei. Auch dieser Dieb hat keine Meldeadresse in Deutschland und ging ins Gewahrsam. An der Koloniestraße in Neudorf randalierte ein Dieb (36), nachdem Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters ihn beim Diebstahl von Schokolade ertappt hatten. Polizeibeamte nahmen den Mann fest. Er wartet jetzt zusammen mit den anderen beiden Ladendieben im Gefängnis.

Quelle: RP