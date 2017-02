Duisburg: Distanzierte Wirklichkeiten in der cubus-Kunsthalle

Distanzierte Wirklichkeiten in der cubus-Kunsthalle

Peter Klucken (pk) ist Kulturredakteur in Duisburg.

Die Werke von drei Meistern der Fotokunst sind ab heute, 18 Uhr, in der cubus-Kunsthalle zu sehen. Mit Friedrich Monzel, Wim de Schamphelaere und Luca Zanier, ein Deutscher, ein Belgier und ein Schweizer, kann man bis zum 30. April drei unterschiedliche europäische Positionen der künstlerisch ambitionierten Fotografie kennenlernen, die Kurator Jörg Loskill unter dem Titel "Distanzierte Wirklichkeiten" intelligent zusammenfasst.

Friedrich Monzel (Jahrgang 1949) ist ein Lichtpoet. Er fotografiert vorzugsweise weltbekannte Gebäude oder Kunstwerke auf eine Weise, dass sie wie "unwirkliche Realitätsbilder" erscheinen. Das gelingt ihm, in dem er während der Belichtungszeit (eine viertel bis zwei Sekunden) die Kamera bewegt. Seine Werke sind halb-abstrakte dynamische Farbkompositionen, wobei ein Reiz darin besteht, das verfremdete Gebäude zu identifizieren.

Wim de Schamphelaere aus Antwerpen (Jahrgang 1963) reist acht Monate im Jahr durch die ganze Welt. In der cubus-Kunsthalle zeigt er stilisiertes afrikanisches Dorfleben, wobei alle Motive in einem extremen Querformat erscheinen. Das anscheinend exakte Abbild der Wirklichkeit ist da fast unmerklich verfremdet. Der Blick auf die Welt wird in diesen reportageartigen Bildern wacher.

Den Schweizer Fotokünstler Luca Zanier (Jahrgang 1966) kann man als Architektur-Dokumentaristen bezeichnen. Zwei Themenkomplexe zeigt er in der cubus-Schau: Zum einen Gebäude, die etwas mit "Energie" zu tun haben; zum anderen Räume, in denen Mächtige über das Leben anderer entscheiden. Alle Fotografien sind menschenleer, aber voller Symbolkraft.

Quelle: RP