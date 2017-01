später lesen Raser in Duisburg Drei Verletzte bei illegalem Autorennen in Tempo-30-Zone Teilen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben sich zwei 20-Jährige in Duisburg-Homberg offenbar mit hochmotorisierten Autos ein Rennen geliefert. Ein Fahrer sowie zwei 18-jährige Mädchen, die in einem der Wagen saßen, wurden verletzt.