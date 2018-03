Am Dienstag, 13. März 2018, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Rahmen seines Antrittsbesuchs Duisburg besucht. Er war erst in einer Grundschule, dann in einer Schrottimmobilie und einem Brautmodengeschäft.



Der Bundespräsident kommt, von zahlreichen Journalisten begleitet, an der Schrottimmobilie in Marxloh an.





