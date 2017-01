Frau stirbt bei Wohnungsbrand in Duisburg

In Duisburg ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau bei einem Brand gestorben. Die Feuerwehrleute konnten sie nur noch tot aus ihrem Haus im Stadtteil Alt-Walsum bergen.

Das Feuer ist gegen 4.35 Uhr ausgebrochen, sagt die Feuerwehr. Als die ersten Feuerwehrleute ankamen, stand das Erdgeschoss der 2-geschossigen Doppelhaushälfte bereits in Vollbrand. Das Feuer drohte auf die benachbarte Doppelhaushälfte überzugreifen.

Zuerst ist die Feuerwehr von drei vermissten Personen ausgegangen. Trotz der sofortigen Rettungsmaßnamen konnte eine von ihnen nur noch tot geborgen werden. Später stellte sich heraus, dass die beiden anderen Personen nicht anwesend waren.

Mehrere Trupps gingen gleichzeitig mit Atemschutzmasken in das brennende Haus. Die Doppelhaushälfte brannte bis auf die Grundmauern und den Kamin nieder. Die Polizei ermittelt jetzt, was das Feuer ausgelöst hat. Auch die Duisburger Staatsanwaltschaft ist eingeschaltet. Die Polizei will sich im Laufe des Sonntags noch zu dem Fall äußern.

(see)