Nach dem Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am Montag (19. Dezember 2016) wurden einen Tag später auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt die Sicherheitsmaßnahmen verschärft.

Zum Beispiel wurden mobile Sperren an Zugangswegen platziert.

Außerdem stockte die Polizei die Anzahl der Beamten in der Innenstadt auf. Die Polizisten trugen kugelsichere Westen waren mit Maschinenpistolen bewaffnet.

Bei einem Terroranschlag auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gab es am Montag (19. Dezember 2016) zwölf Tote und fast 50 Verletzte. Ein Lastwagen war über eine Strecke von 60 bis 80 Metern über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Mit den Sicherheitsmaßnahmen in Duisburg soll verhindert werden, dass ein ähnlicher Anschlag dort auch geschehen kann.