Duisburg: Duisburg hat einen neuen Prinzen

Knapp tausend Besucher waren dabei, als in Duisburgs "Guter Stube" der Karnevals-Prinz der aktuellen Session gekürt wurde. Auch Oberbürgermeister Sören Link und Polizeipräsidentin Elke Bartels feierten mit vor Ort. Von Volker Poley

"Mit Rückenwind in die Session, unsere Mercatorhalle wartet schon" - so lautet das Motto der Duisburger Karnevalisten für die aktuelle Session. Am Samstagabend war es dann endlich soweit. Nach mehr als vier Jahren stand Duisburgs "Gute Stube" nach Beseitigung der zahlreichen Baumängel den Jecken wieder zur Verfügung. Auch HDK-Präsident Michael Jansen war froh, dass man nach einigen Jahren im Huckinger Ausweichquartier Steinhof ("ein guter Veranstaltungsort") nun endlich den Stadtprinzen wieder in der Mercatorhalle küren durfte.

Knapp tausend gut gelaunte Besucher wollten in diesem Jahr die Gala-Veranstaltung des Duisburger Karnevals live miterleben. Darunter befanden sich auch OB Sören Link und die gesamte Stadtspitze, Polizeipräsidentin Elke Bartels sowie zahlreiche Vertreter der Stadtgesellschaft. Im Karnevals-Modus war auch die komplette Riege der Duisburger Bundestagsabgeordneten, die sich das gesellschaftliche Top-Event nicht entgehen lassen wollte. Mittendrin war Bärbel Bas (SPD), die erfreut feststellte, dass die Prinzenkürung endlich wieder an gewohnter Stelle stattfinden konnte. "Die Mercatorhalle bietet einen würdigen Rahmen", sagte sie.

Eine gute Kondition war beim Narrenvolk durchaus angebracht, das bunte Karnevalsprogramm rund um die Inthronisierung des neuen Stadtprinzen Mark Schiffmann war mit gut fünf Stunden zeitlich anspruchsvoll - und nicht frei von Längen. Mit Lutz Kniep und seiner beeindruckenden Laser-Performance begann die Karnevalsshow spektakulär, ihm galt vor seinem Auftritt auch das historische erste Helau Michael Jansens in der wiedereröffneten Mercatorhalle.

Auch wenn die Veranstalter mit den Auftritten der schrillen Putzfrau Achnes Kasulke und dem Karnevals-Urgestein "Et Rumpelstielzje" auf Bewährtes setzten, so richtig Stimmung kam erst mit dem Einzug des neuen Kinderprinzen Dustin I. (Heilmann) auf. Auf Nachfrage gestand der 12-Jährige, der seit einer Woche "im Amt" ist, vor seinem Auftritt "ganz schön aufgeregt" gewesen zu sein. Was die Kinderprinzencrew - dazu gehören noch Prinzessin Nina (14), Hofmarschall Marc und Pagin Emma (13) - dann auf der Bühne ablieferten, sorgte für absolute Begeisterung. Klasse einstudiert war das Tanz- und Musikprogramm der Kids, der fetzige Prinzen-Song von der Pumphose verspricht dabei ein echter Renner zu werden.

Stimmungsmäßig bestens vorbereitet hatte Mark Schiffmann bei seinem Einzug - angeführt von der imposanten Prinzengarde mit seinem Musikkorps - leichtes Spiel. Dass der Saal brodelte, war auch den zahlreichen Jecken seines Heimatvereins "Römergarde" zu verdanken, die mächtig Alarm machten und ihren "Strüßcher" werfenden Prinzen lautstark bejubelten. Und als Michael Jansen um 21.38 Uhr dem smarten Caesaren der Römergarde mit der Prinzenmütze "krönte", hatten die heimischen Narren endlich ihr neues Oberhaupt. Bis Aschermittwoch tourt Mark I., unterstützt von den Hofmarschällen Benjamin Reher und Kai-Uwe Otto sowie den Paginnen Laura, Katharina, Janina und Jana nun durch den Duisburger Karneval.

Das Show-Programm der Crew begeisterte bereits beim allerersten Auftritt, Mark I. wirkte souverän und professionell. Das fand auch Sören Link, der sich sicher ist, dass der neue Prinz mit seinem Team "viel Freude in die Stadt" hineintragen "und so manchen Saal zum Kochen" bringen wird. Duisburgs OB, ebenso wie der zweite Bürgermeister Volker Mosblech, Polizeipräsidentin Elke Bartels und Duisburg Kontor-Chef Peter Joppa, erhielt natürlich aus den Händen des neuen närrischen Oberhaupts den Prinzenorden verliehen. Nachdem mit dem Auftritt des traditionsreichen Reiterkorps "Jan van Werth" (allerdings ohne Pferde!) noch mal mächtig auf die Karnevals-Pauke gehauen wurde, durfte dann weit nach Mitternacht im Foyer weitergefeiert werden. Wie man Duisburgs Narren kennt, wurde davon vermutlich reichlich Gebrauch gemacht.

