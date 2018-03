Ordnungsamt legt illegales Bordell still

Die Stadt Duisburg hat ein illegales Bordell im Stadtteil Meiderich geschlossen. Bei einer Kontrolle waren Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamt auf einige Gesetzesverstöße gestoßen.

So verfügte der Betrieb nicht über eine Erlaubnis nach dem Prostituiertenschutzgesetz. Darüber hinaus wurde in der Wohnung eine Prostituierte angetroffen, die sich illegal in Deutschland aufhielt und dort ihrem Gewerbe nachging. Sie wurde vorläufig festgenommen.

Der Betrieb wurde durch das Bürger- und Ordnungsamt geschlossen und versiegelt. Der Verantwortliche hat nun mit der Einleitung eines Bußgeldverfahrens sowie mit der Prüfung seiner persönlichen Zuverlässigkeit zu rechnen.

Quelle: RP