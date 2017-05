später lesen Feuer in Duisburg Kinder brennen Schulgebäude ab FOTO: Christoph Reichwein FOTO: Christoph Reichwein 2017-05-02T16:32+0200 2017-05-03T07:11+0200

In einem Gebäudeteil an einer ehemaligen Schule in Duisburg-Meiderich hatte es am Montagabend gebrannt. Das Feuer sollen laut Polizei vier Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren gelegt haben.