Bahnlinie 903 in Duisburg

In Duisburg haben Jugendliche eine Kontrolleurin aus der Straßenbahn geschubst. Die 49-Jährige fiel hin und verletzte sich dabei am Gesäß. Einer der Jugendlichen, ein 13-jähriger Junge, konnte festgehalten werden.

Passiert ist das laut Polizei in der Straßenbahnlinie 903 im Duisburger Stadtteil Duissern am Dienstagnachmittag. Die Kontrolleurin überprüfte dort die Fahrkarten. An der Haltestelle Duissern sollen die Jugendlichen die Frau dann aus der Bahn geworfen haben.

Die Kontrolleure aus den anderen Waggons der Straßenbahn halfen ihrer Kollegin sofort. Außerdem konnten sie den 13-Jährigen festhalten und ein Tablet sichern. Auf dem sollen sich laut Polizei Fotos der anderen Jugendlichen befinden, die mutmaßlich an der Tat beteiligt waren.

Die Kontrolleurin hat Strafanzeige gestellt und ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln. Die Polizei brachte den strafunmündigen Jungen ins Präsidium, wo ihn seine Eltern abholten.

