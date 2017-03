Unser Reporter Christian Schwerdtfeger ist in Duisburg vor Ort und zum Zeuge eines SEK-Einsatzes vor einer Bäckerei in der Nähe der Sparkasse geworden. Schwer bewaffnete Beamte nahmen dort zwei Männer in Gewahrsam. Der Einsatz soll allerdings nichts mit dem Banküberfall zu tun haben. Ob das wirklich stimmt, ist noch unklar.