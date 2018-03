Bundespräsident in Duisburg

Am Rande des Besuchs von Frank-Walter Steinmeier bei einem Geschäft für Brautmode in Duisburg-Marxloh beleidigt ein 31-Jähriger aus Voerde den Bundespräsidenten. Die Rufe können für den Störer ernsthafte Folgen haben. Die Polizei hat ihn festgenommen und ermittelt.

Über den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Dienstag in Duisburg sind nicht alle Menschen dort erfreut. Einige nehmen ihn zum Anlass, um vor Steinmeiers Augen gegen Krieg und Waffenlieferungen zu protestierten. Ein anderer nutzt die räumliche Nähe zu Steinmeier vor einem Brautmodengeschäft in Duisburg-Marxloh, um ihm laut Polizei unter anderem die Wörter "Mörder" und "Faschist" entgegenzurufen – kurz: ihn zu beleidigen.

Das tatsächlich keine Lappalie, sondern eine Straftat. Die anwesenden Polizisten greifen ein, sprechen den Mann an und versuchen schließlich, ihn festzunehmen und abzuführen.

Jetzt wird gegen ihn ermittelt – wegen Verunglimpfung des Bundespräsidenten und, weil er sich bei der Festnahme gewehrt hat, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Unter Umständen könnte der 31-Jährige länger ins Gefängnis müssen. Denn für die Verunglimpfung des Bundespräsidenten ist im Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren vorgesehen.

Die Polizei in Duisburg hat nach eigener Aussage selten mit diesem Paragrafen im Strafgesetzbuch zu tun. Die Tat wird nur verfolgt, wenn der Bundespräsident die Behörden dazu ermächtigt – was Steinmeier in diesem Fall getan zu haben scheint.

Am Montag war Steinmeier vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) und dem Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel begrüßt worden. Der Bundespräsident besuchte den Landtag und trug sich ins Goldene Buch der Landeshauptstadt ein, wo viele Bürger ihn mit Fähnchen begrüßten.

