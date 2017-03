Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link wird sich am 24. September, der Tag der Bundestagswahl, als OB-Kandidat der SPD zur Wahl stellen. Das gab Link am Donnerstagmittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus bekannt. Von Hildegard Chudobba

Die exklusive Berichterstattung unserer Redaktion war für Link am frühen Donnerstagnachmittag offenbar Anlass zu einer persönlichen Erklärung. Er will nicht bis 2018 und damit bis zum Ende der Vertragslaufzeit warten. Rechtlich geht das völlig in Ordnung, wie eine Prüfung durch die Bezirksregierung Düsseldorf ergeben hat. Formal wird er fristgerecht von seinem Amt zurücktreten, ohne dadurch Versorgungsansprüche zu verlieren (Link hat vor der OB Wahl unter anderem bei der Landesregierung bzw. in der Bezirksregierung gearbeitet). Seine Chancen auf einen Erfolg bei der Wahl am 24. September stuft er offensichtlich so hoch ein, dass ihm das mit dem Rücktritt verbunde Risiko als beherrschbar erscheint.

Die Gründe für die vorgezogene Wahl hat unsere Redaktion bereits erläutert: Für ihn läuft es im Moment in Duisburg recht gut, SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sorgt für beste Stimmung, die Sozialdemokraten schienen mit ihm im Aufwind zu sein, bei einer Bundestagswahl ist die Beteiligung traditionell hoch, und hohe Wahlbeteiligung in Duisburg bedeutet seit jeher Vorteile für die SPD. Zudem werden Kosten gespart, wenn die beiden Wahlen zeitgleich und nicht im Abstand von zwei Jahren stattfinden. Diesen Punkt hob Link am Donnerstag besonders hervor.

Last but not least: Die anderen Parteien in Duisburg müssen nun unter Zeitdruck ihre OB-Kandidaten finden, nominieren und "aufbauen". Ihnen zu der Popularität zu verhelfen, die Sören Link durch seine Tätigkeit bereits hat, wird bis September kaum zu machen sein. SPD-Fraktion und Partei wurden gestern von der RP-Berichterstattung völlig überrascht. Nicht einmal die jeweiligen Vorstände waren vorab über die Absicht von Link informiert. Lediglich Ralf Jäger, Innenminister, Duisburg SPD-Parteichef und Links enger Vertrauter, war eingebunden. Weil Jäger als ausgewiesener Stratege bekannt ist, kann man annehmen, dass er an diesem Plan maßgeblich beteiligt war.

Sören Link profitiert bei diesem Schritt übrigens von der landläufig genannten "Lex Sauerland". Als Duisburgs Ex-OB nach der Loveparade-Katastrophe in die Kritik geriet und zum Rücktritt aufgefordert wurde, hatte er darauf verwiesen, dass ein OB nicht zurücktreten kann, ohne sämtliche Versorgungs anspürche (auch die aus vorheriger Beamtentätigkeit – im Fall von Sauerland aus der langen Zeit als Berufsschullehrer) zu verlieren. Diese Regelung war dann geändert worden, so dass nun ein freiwilliger Rücktritt als Stadtchef möglich ist.