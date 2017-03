Die Polizei hat unserer Redaktion bestätigt, dass eine Geisel die Sparkasse gegen 11 Uhr verlassen hat. Die Frau werde nun vernommen. Die Lage sei weiter undurchsichtig. "Wir wissen nicht, was in dem Gebäude passiert und ob noch eine oder mehrere Geiseln in der Sparkassen sind. "Bei dem Einsatz kommt es jetzt nicht auf eine Stunde mehr oder weniger an", sagte ein Sprecher. "Wir wollen, dass niemand verletzt wird."