später lesen Demo auch in Essen 600 Rechte bei Pegida-Demo in Duisburg erwartet Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an! 2018-05-04T10:36+0200 2018-05-04T10:08+0200

Duisburg steht am Wochenende ganz im Zeichen von Demonstrationen. Am Samstag werden mehrere hundert Rechte erwartet, zuvor gehen Pegida-Gegner auf die Straße. Am Sonntag geht es in Essen weiter.

Stephan Seeger Redakteur

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Stephan Seeger ist Redakteur bei der RP Media GmbH. zum Autorenprofil schließen