später lesen Großeinsatz nach Raubüberfall Bankräuber hält Geisel in Duisburger Sparkasse fest FOTO: Christoph Reichwein 2017-03-16T09:31+0100 2017-03-16T11:22+0100

Die Polizei ist am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot zu einem bewaffneten Überfall in einer Sparkasse im Duisburger Stadtteil Rumeln ausgerückt. Die Polizei geht davon aus, dass sich noch mindestens eine Geisel in der Bank befindet. Von C. Schwerdtfeger, S. Fuhrmann, C. Reichwein und M. Michel, Duisburg