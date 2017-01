Duisburg: Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd mit Polizei

In Duisburg ist es am frühen Samstagabend zu einem schwerem Unfall im Stadtteil Wanheim gekommen.

Ein Autofahrer war in eine Einbahnstraße gefahren. Polizisten hatten das beobachtet und den Fahrer verfolgt. Der konnte sich mit überhöhter Geschwindigkeit absetzen. Am Kreisverkehr Römerstraße baute die Polizei eine Sperre mit einem Fahrzeug auf. Der Flüchtige wich in das Gleisbett der Straßenbahn aus und prallte letztendlich an einen Oberleitungsmast.

Unbestätigten Berichten zufolge soll der Fahrer betrunkenen gewesen sein.

