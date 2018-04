So süß ist der Nachwuchs bei den Brillenbären

Klein, flauschig und noch etwas unsicher auf den Beinen sind die Brillenbären-Zwillinge im Duisburger Zoo. Nun haben sie ihr Außengehege erkundet.

Tim Harpers (th) ist Redakteur in der Lokalredaktion Duisburg der Rheinischen Post.

Am Donnerstag wurde der besondere Nachwuchs vorgestellt. Brillenbärin Huanca hat Zwillinge auf die Welt gebracht. Die beiden noch namenlosen Jungtiere wurden bereits am 24. Dezember geboren. Weil Bärenmütter in den ersten Monaten nach der Geburt als ganz besonders störungsempfindlich gelten, wurde die kleine Familie bislang komplett abgeschirmt.

Nun haben die Kleinen aber damit begonnen, ihr Außengehege zu erkunden. Weil die Jungbären noch recht wackelig auf den Beinen sind, haben die Pfleger für sie extra Äste in geringer Höhe angebracht, um sie ans Klettern zu gewöhnen.

