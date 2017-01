Duisburg: Duisburger Bibel - handgeschrieben

Zwei Seiten sind fertig. "Jo. Kap. 14,1 bis 7" und "Lukas, Kap. 1, 46 bis 56" sind schon weg. Diese beiden Bibelstellen hatten sich gestern Oberbürgermeister Sören Link und Superintendent Armin Schneider ausgesucht, um damit ein einzigartiges Bibelprojekt in Duisburg zu starten: Aus Anlass des Reformationsjubiläums soll in den kommenden Monaten die Lutherbibel mit der Hand abgeschrieben werden. Dabei werden schätzungsweise 6000 handgeschriebene Seiten entstehen, die dann zu mehreren Bänden gebunden werden sollen. Diese Duisburger Bibel soll im zentralen Reformationsgottesdienst am 31. Oktober, 11 Uhr, in der Mercator-Halle vorgestellt werden.

Oberbürgermeister Sören Link hat die Schirmherrschaft für diese Aktion übernommen, die zwar von der evangelischen Kirche in Duisburg initiiert worden ist, die aber ökumenisch ausgerichtet wird. Stadtdechant Bernhard Lücking war an der Vorbereitung der Aktion beteiligt und lädt auch katholische Christen ein, sich daran zu beteiligen. Damit am Ende eine "Duisburger Bibel" entstehen kann, ist eine genaue Planung nötig, die in den Händen von Pfarrerin und Schulreferentin Bärbel Melnik liegt. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, das Abschreiben der Bibelstellen zu koordinieren. Sie will erreichen, dass die Texte aus dem Alten und Neuen Testament möglichst komplett abgeschrieben werden. Das kann nur dann geschehen, wenn sie den Überblick darüber bewahrt, welche Texte schon abgeschrieben wurden und welche noch abzuschreiben sind.

In diesen Tagen hat Pfarrerin Melnik alle Duisburger Grund- und weiterführenden Schulen angeschrieben. In dem Schreiben bittet sie über die Lehrer Schüler oder auch ganze Schulklassen darum, bestimmte Bibelauszüge abzuschreiben. Bislang hat sie schon Rückmeldungen von 30 Duisburger Schulklassen bekommen, die sich an der Aktion beteiligen möchten. Darüber hinaus werden ab Montag, 23. Januar, zwei öffentliche Schreibstationen in Duisburg eingerichtet, wo sich alle Interessierten zum Bibelabschreiben treffen können. Das sind:

1. Evangelisches Bildungswerk Duisburg, Hinter der Kirche 34, 47058 Duisburg (Duissern). Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr, freitags von 8.30 bis 12 Uhr.

2. Zentralbibliothek, Steinsche Gasse 26, 3. Etage. Öffnungszeiten: montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 16 Uhr. Informationen sowie das eigens für die Aktion produzierte Schreibpapier bekommt man in der Anmeldung im Erdgeschoss. Darüber hinaus gibt es noch eine Schreibstation im Schulreferat Duisburg/ Niederrhein, in Kamp-Lintfort.

An den Schreibstationen erfahren die Teilnehmer der Aktion, welche Bibelstellen noch "zu vergeben" sind. Diese Regelung soll verhindern, dass Bibelauszüge doppelt abgeschrieben werden.

Wer sich als Einzelperson oder als Mitglied einer Gemeindegruppe am Bibelabschreiben beteiligen möchte, sollte sich vorher mit Pfarrerin Bärbel Melnik in Verbindung setzen (erreichbar unter Tel. 02842/ 913414; Internet: bmelnik@kirche-duisburg-niederrhein.de). Pfarrerin Melnik hofft, dass sich mehr als 1000 Duisburger am Bibelabschreiben beteiligen.

Damit die Duisburger Bibel am Schluss auch als Handschrift gebunden werden kann, sollen die Teilnehmer ausschließlich das vom Kirchenkreis herausgegebene Papier und schwarze Kugelschreiber verwenden. Ein Leitfaden, der bei den öffentlichen Schreibstationen oder im Büro des evangelischen Kirchenkreises (Am Burgacker 14-16) ausliegt, fasst die Formalitäten zusammen.

Bis zum 16. Juni soll die Abschreibaktion in den Schulen abgeschlossen sein. Einsammelschluss der Texte bei den Gemeinden ist der 31. August. Bis Mitte September werden Fachleute die Textblätter sichten und ordnen. Anschließend werden die Blätter zu mehreren Bänden gebunden. Die Duisburger Bibel soll in den kommenden Jahren bei besonderen Gelegenheiten in der Salvatorkirche oder an anderen Orten präsentiert werden.

Die Sparkasse Duisburg unterstützt die Aktion und stiftet für Schulklassen Geldpreise im Wert von 600 Euro.

