Terror-Sicherheitsauflagen: Duisburger Karnevalszüge können starten

Die Karnevalszüge können durch Duisburg ziehen. Das gab die Stadt am Dienstag in einer Erklärung bekannt.

Nachdem Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt werden die Sicherheitsauflagen für die Karnevalszüge verschärft. Die Stadt Duisburg und die Polizei wollen die Sicherheitskonzepte anpassen, wie die Stadt am Dienstag in einer Erklärung mitteilte. Es gelte vor allem die Strecke vor einfahrenden Lkw zu schützen.

Den Angaben zufolge wird die Stadt mit der Polizei alle Sperren selbst vornehmen. Dem Veranstalter werde das nicht aufgebürdet. Neben dem Rosenmontagszug finden in Duisburg fünf weitere Umzüge statt. Dazu zählt auch der Kinderkarnevalszug in Hamborn. Am Dienstag gab es Gerüchte, dass dieser Zug nicht stattfinden kann.