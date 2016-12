Duisburg: Duisburger Weihnachtsmarkt erfolgreich beendet

Eine erste vorläufige Bilanz für den heute endenden Weihnachtsmarkt durch den Veranstalter Duisburg Kontor fällt positiv aus. Von Carolin Skiba

Das Weihnachtsfest und die dazugehörigen Feiertage haben die Duisburger hinter sich gebracht. Als letztes Überbleibsel der Weihnachtszeit geht heute der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt zu Ende. Peter Joppa, Geschäftsführer der Duisburg Kontor GmbH, die sich verantwortlich für den Weihnachtsmarkt zeigt, zieht eine durchweg positive erste Bilanz. "Wir haben Fragebögen an die Schausteller verteilt, die in den kommenden Tagen erst noch ausgewertet werden müssen, sobald unsere Mitarbeiter nicht mehr mit dem Abbau beschäftigt sind. Aber das vorläufige Resümee ist ausgesprochen positiv", sagt Joppa.

Einen nicht unerheblichen Anteil daran schreibt der Geschäftsführer dem Wetter zu. "Wir hatten sehr viel Glück. Während wir vergangenes Jahr einen feucht-warmen Winter hatten, sah es in diesem Jahr viel besser aus." Das habe sich auch in dieser Woche noch ausgewirkt. Überhaupt habe sich die Verlängerung des Marktes bis zum Ende des Monats bewährt: "Die Leute kommen zahlreich in die Stadt, um Waren umzutauschen oder Gutscheine einzulösen." Der Weihnachtsmarkt endet zum zweiten Mal erst Ende Dezember.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr sei die Marke von zwei Millionen Besuchern dieses Mal aller Voraussicht nach überschritten worden, nimmt Joppa an. Zwar liegen noch keine endgültigen Zahlen vor, doch zur Halbzeit hätte beispielsweise die Eisbahn bereits 20 Prozent mehr Besucher als im Vorjahr verzeichnet.

An dem regen Zulauf hätten auch die schrecklichen Ereignisse auf dem Berliner Weihnachtsmarkt nicht rütteln können. Im Gegenteil. Joppa: "Die Duisburger haben darauf phänomenal reagiert." Sie seien getreu dem Motto "Jetzt erst recht" auf den Weihnachtsmarkt geströmt. Natürlich wären die Ereignisse tagelang Stadtgespräch gewesen. "Einbrüche gab es deshalb aber keine", sagt der Duisburg-Kontor-Chef. Auch die Beschicker, die Joppa als eine große Familie bezeichnet, hätten sich trotz Betroffenheit nicht einschüchtern lassen. "Die haben keine Angst. Wir haben ja ohnehin auf dem Weihnachtsmarkt Sicherheitspersonal, das nach dem Anschlag in Berlin noch mal verstärkt wurde." Auch von den Besuchern habe es positive Reaktionen auf die aufgestellten Wassertanks zum Schutz des Weihnachtsmarktes gegeben.

Die beste Security, so Joppa, seien die Händler selbst. "Die stehen ja den ganzen Tag auf dem Weihnachtsmarkt und bemerken als erstes, wenn etwas nicht stimmt."

Quelle: RP