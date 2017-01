Duisburg: Duisburgs singende Imbissverkäuferin

Im Alltag arbeitet Jolanta Kotz in einem Imbiss in Walsum. Heute Abend um 20.15 Uhr tritt die 26-Jährige in der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bei RTL vor die Jury um Dieter Bohlen. Von Jan Luhrenberg

Der Traum, Deutschlands neuer Superstar zu sein, scheint auch Jahre nach der ersten Staffel der gleichnamigen Casting-Show noch nicht ausgeträumt zu sein. Dafür sprechen zumindest die zahlreichen mehr oder weniger talentierten Sänger, die bei den Castings der mittlerweile 14. Ausgabe von DSDS ihr Glück versuchen wollen. Heute ab 20.15 Uhr zeigt sich auch Jolanta Kotz aus Duisburg einem Millionenpublikum und stellt sich der Jury um Dieter Bohlen.

"Dieses Jahr habe ich mich endlich getraut und möchte mich beweisen", sagt die 26-Jährige. Angespornt wurde sie von ihren Kollegen - Kotz arbeitet in einem Imbiss in Walsum. "Alle Mitarbeiter haben mir gesagt, dass ich gut singen kann", sagt sie. Die Sängerin hat bereits erste Schritte auf großen Bühnen machen können, unter anderem ist sie auf dem Revierfest in Neumühl aufgetreten. Beim regionalen Wettbewerb "Die Stimme des Potts" belegte Kotz sogar den ersten Platz. "Die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, sind ganz klar ein Vorteil", sagt die 26-Jährige. Auch die Reaktionen auf ihre selbstgedrehten Musikvideos, die sie in sozialen Medien veröffentlicht hat, seien positiv gewesen.

Die ganze Familie ist musikalisch

Das Singen hat sich Kotz selbst beigebracht. "Ich singe, seitdem ich drei Jahre alt bin", erinnert sie sich. "Bei jeder Gelegenheit habe ich geübt, zum Beispiel beim Spazieren gehen oder in der Schule." Das Singen sei ihr quasi in die Wiege gelegt worden, sagt die Duisburgerin. "Mein Vater hat Akkordeon gespielt, auch meine Brüder spielen Klavier und Gitarre", erzählt sie nicht ohne Stolz. "Ich bin aber die Einzige aus meiner Familie, die singen kann."

Bei ihrem Auftritt vor der RTL-Jury wird Kotz das Lied "Ich liebe das Leben" von Andrea Berg singen. "Ich liebe und fühle den Schlager", sagt sie. "Er gehört einfach zu Deutschland dazu." Kotz würde zwischendurch auch englische Titel singen, aber der Schlager ist ihre Leidenschaft. "Ich will die nächste Schlagerprinzessin werden." Zu dieser Musikrichtung gekommen ist die 26-Jährige durch Schlagerstar Michelle. "Meine erste Musikkassette im Alter von sechs Jahren war von ihr." Alle Lieder des Albums habe sie nachgesungen und aufgenommen. An ein Lied ihres Idols hat sich die Duisburgerin aber nicht heran getraut - zu groß sei die Angst vor den Augen von Michelle zu patzen.

"Ich träume schon lange davon, mit Musik mein Geld zu verdienen", so Kotz. "Die Gefühle, die ich beim Singen spüre, möchte ich den Menschen nahe bringen." Dass die Casting-Show auch für Schlagersänger ein Sprungbrett sein kann, das beweist der Sieg von Beatrice Egli im Jahr 2013.

Neben Jolanta Kotz tritt am Samstag eine weitere Duisburgerin bei DSDS auf. Die Studentin Duygu Goenel (22) singt "I Will Always Love You" von Whitney Houston.

Quelle: RP