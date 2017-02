Duisburg: Ein Blick hinter Industrie-Kulissen

Am 12. Oktober findet die 7. Lange Nacht der Industrie Rhein-Ruhr statt.

Im vergangenen Jahr ermöglichten 77 Unternehmen rund 3.000 Interessierten spannende Einblicke in ihre Produktionsprozesse. In diesem Jahr sollen es noch mehr Unternehmen sein, die ihre Werkstore öffnen - dafür wirbt der Unternehmerverband. "Wir wollen die Menschen und die Industrie hier in der Region zusammenbringen und Industrie erleb- und begreifbar machen. Das trägt sehr dazu bei, das Image und die Akzeptanz von Industrie zu verbessern." Zugleich bietet das Format Unternehmen die Gelegenheit, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren, fasst Wolfgang Schmitz, Hauptgeschäftsführer des Unternehmerverbandes, zusammen. Die lange Nacht der Industrie wird von der Gesellschaftsinitiative Zukunft durch Industrie getragen. Zukunft durch Industrie versteht sich als Plattform, um den Dialog zwischen Gesellschaft und Industrie in Gang zu bringen. Aufgerufen zur Teilnahme an der Langen Nacht sind alle Industrieunternehmen in der Region, so in Duisburg, Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, im Kreis Wesel, im Kreis Kleve und im Kreis Borken.

Am Abend des 12. Oktober öffnen regionale Mittelständler ebenso wie bekannte Weltkonzerne ihre Tore für jeweils zwei Besuchergruppen. Die Unternehmen zeigen auf Rundgängen und in Kurzvorträgen eindrucksvoll ihre Technologien, Arbeitsprozesse und Produkte - und präsentieren sich außerdem als wichtige Komponenten der Region und attraktive Arbeitgeber. "Nur wenn wir als Unternehmen unsere Tore öffnen, können wir die für die Industrie so dringend benötigte Akzeptanz in der Bevölkerung erreichen. Wir haben nichts zu verbergen - aber viel zu zeigen", schildert Dr. Karl-Josef Sassen, Vorsitzender der Geschäftsführung DK Recycling und Roheisen GmbH und Vorstandsmitglied des Unternehmerverbandes Ruhr-Niederrhein, die Motivation aus Unternehmersicht.

Interessierte Unternehmen können sich jetzt anmelden. Teilnehmen kann jedes Industrie- oder industrienahe Unternehmen. Im Vorfeld der Veranstaltung gibt es sowohl Info-Veranstaltungen als auch ein Vorbereitungstreffen, bei dem teilnehmende Unternehmen nützliche Hinweise und Tipps zum Ablauf erhalten.

Weitere Informationen auf ww.langenachtderindustrie.de im Netz.

