Duisburg: Ein deftig-satirischer Jahresrückblick

Seit zehn Jahren blicken Kabarettistin Lioba Albus und ihre Kollegen satirisch auf das vergangene Jahr zurück. Am Wochenende war das Team im Steinhof zu Gast und so mancher aus Politik und Gesellschaft wurde kritisch beäugt. Von Volker Poley

Ganz schön scharf gewürzt war die "Schlachtplatte", die Lioba Albus, Robert Griess und das kabarettistische Musik-Duo Ape & Feuerstein den 300 Besuchern am Freitag im Steinhof servierte. Seit zehn Jahren begeistert das vom Kölner Kabarettisten Griess entwickelte Format, bei dem das abgelaufene Jahr satirisch in Form einer "Jahresendabrechnung" aufgearbeitet wird, das Publikum.

Das Kabarettteam ist mit seinem ganz speziellen Jahresrückblick jeweils von Dezember bis Anfang Februar unterwegs, ansonsten geht man mit Soloprogrammen getrennte Wege. "Geschlachtet" wurde in den unterhaltsamen zweieinhalb Stunden so manch einer der Großen aus Politik und Gesellschaft. Dass auch der in Kürze in sein Amt eingeführte neue US-Präsident Donald Trump - offensichtlich ein Geschenk des Himmels für alle Kabarettisten - dazu gehörte, verwundert nicht.

Seinen oftmals absurd erscheinenden Wahlkampf bezeichnete Griess als "riesige Comedy-Show". Lioba Albus setzte noch einen drauf und vermutete, dass Trumps Kopf ein "Hohlkörper" sei, bei dem man "an Halloween nur vergessen hat, eine Kerze rein zu stellen". Auch die Briten fanden sich auf der reichhaltig bestückten Schlachtplatte wieder: "Die haben erst alle für den Brexit gestimmt und am nächsten Tag gegoogelt, was das eigentlich bedeutet."

Knallhart traf es den bayrischen Ministerpräsidenten, der als Fruchtfliege bezeichnet wurde, die sich "auf alles setzt, was braun ist". Die Populisten der AFD fanden satirisch auch gebührende Berücksichtigung. Lioba Albus fand es schon komisch, dass diese Partei in Mecklenburg-Vorpommern mit ihrer "Anti-Ausländer"-Kampagne so erfolgreich war: "Dort beträgt der Ausländeranteil nur drei Prozent. Trotzdem herrscht dort eine Atmosphäre, als stünden die Sarazenen kurz vor Schwerin." Einig waren sich die vier, dass die etablierten Parteien in den kommenden Wahlkämpfen genauso populistisch zurückschlagen sollten und zum Beispiel versprechen könnten, dass sie bei einem Wahlerfolg dafür sorgen würden, "dass der FC Bayern aus der Bundesliga fliegt". Die in Mode gekommene Wahlkampfunterstützung durch "Fake-News" wurde als alter Hut bezeichnet, "früher nannte man das Bild-Zeitung".

Lioba Albus hatte natürlich auch ihre Satire-Figur Mia Mittelkötter im Gepäck, genau wie Robert Griess seinen kultigen Hartz IV-Dauerbezieher "Stapper". Die biedere Hausfrau aus dem Sauerland war jedenfalls heilfroh, dass diesmal die Silvesternacht in Köln ruhig verlaufen ist: "Ein Glück, jetzt werden wir wieder nur von den Männern begrapscht, von denen wir es gewohnt sind."

Musikalisch gewürzt wurde das Ganze immer wieder mit pfiffigen, satirischen und hintergründigen Songs des Ruhrgebiets-Duos Ape & Feuerstein. Klasse die eigenwillige Neuauflage des Kinderliedes "Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich...", das sie aktuell auf die manchmal nicht ganz so einfach zu bewältigende digitale Welt umtexteten: "Wenn das iPhone nicht das App hat, lieber Heinrich...". Das erfrischend agierende Satire-Quartett blickte aber nicht nur zurück. Im Blick hatten sie auch die Bundestagswahl im September. Ihre Prognose präsentierten sie dabei karnevalistisch-musikalisch. Mit dem Lied "Die Karawane zieht weiter, die Merkel bleibt da" machten sie deutlich, wer ihrer Ansicht nach wohl dann das Rennen machen wird.

