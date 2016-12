Duisburg: Ein Stadtteil mit besonderem Problem

Die Festnahme der beiden Terrorverdächtigen in Duisburg erfolgte über die zuständige Polizei in Essen gegen ein Uhr in der Nacht zu gestern und sorgte nach Bekanntwerden in der Stadt für Ungläubigkeit und Unruhe.

"Ich bin wirklich erschüttert. Im Fernsehen sieht man immer die Bilder, und dann werden direkt vor meiner Haustüre Terrorverdächtige verhaftet", sagte gestern CDU-Ratsvorsitzender Rainer Enzweiler, der nur wenige Gehminuten vom Einsatzort an der Sandstraße in Marxloh entfernt seine Anwaltskanzlei hat. "Als nach den Anschlägen in Paris hier ein Hassprediger in einer Hinterhofmoschee auftreten sollte, was wir mit unserem Protest ja noch rechtzeitig verhindern konnten, war das für mich schon erschreckend." Aber dass zwei Duisburger geplant haben sollen, im CentrO einen Anschlag zu verüben, "das ist einfach unfassbar."

Neben den beiden gestern festgenommenen Brüdern aus Marxloh gab es in diesem Jahr bereits eine andere aufsehenerregende "Terroristen-Meldung". In Rheinhausen nahm die Polizei nach Ermittlungen des Bundeskriminalamtes den Betreiber eines Reisebüros fest, der dem IS nahestehen soll. Ihm wird vorgeworfen, in der Moschee im Hinterzimmer junge Männer für den Terroreinsatz geworben zu haben. Er stand zudem im Kontakt zu den beiden jungen Männern, die am Anschlag auf den Sikh-Tempel in Essen beteiligt waren.

Der Duisburger Bundestagsabgeordnete Thomas Mahlberg (CDU) ist der Ansicht, "dass wir zunächst mal abwarten sollten, was die Polizei über die beiden Brüder herausfindet". Sollten die Untersuchungen ergeben, dass sie tatsächlich einen Terroranschlag im CentrO verüben wollten, "dann gilt den Ermittlungsbehörden Lob, weil sie das verhindert haben". Leider habe sich hier aber wieder einmal gezeigt, dass "Marxloh ein Problemstadtteil ist. Und zwar in vielfacher Hinsicht"

Aus dem Presseamt der Stadt Duisburg kam gestern Vormittag die Mitteilung, dass sich Oberbürgermeister Link vorerst nicht zu den Festnahmen in seiner Stadt äußern werde.

(hch)