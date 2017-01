Duisburg: Ein wuchernder Baum sorgt für Ärger

Vor dem Haus von RP-Leserin Ursula Sensener steht ein Baum, für den sich niemand verantwortlich fühlt. Dabei müsste die Platane dringend gepflegt und gestutzt werden. Von Carolin Skiba

Eine Platane macht Ursula Sensener seit einigen Jahren das Leben schwer. Der Baum steht vor der Haustür der Duisburgerin und sobald es draußen wieder grünt und blüht, nimmt der Baum ihr Licht und Sicht. Die Seniorin wünscht sich, dass der Baum gepflegt und gestutzt wird, doch das geschieht seit Jahren nicht, weil sich niemand zuständig fühlt. "Der Baum ist wunderbar und wir brauchen Bäume, aber er muss gepflegt werden", sagt Sensener. Seit 2013 streitet sie sich mit der Stadt über die Zuständigkeit. Aus diesem Grund hat sich Sensener an die RP gewandt.

Von dieser Woche an gibt es alle zwei Wochen im Lokalteil den "Bürgermonitor". Unsere Leser haben unter dieser Rubrik die Möglichkeit, sich mit Defiziten, Problemen und Unzulänglichkeiten von allgemeinem Interesse an unsere Redaktion zu wenden. Unsere Redakteure versuchen dann dem Übel auf den Grund zu gehen und Lösungen zu finden. Im Zuge dessen hat sich auch Dieter Ernst aus Rheinhausen an unsere Redaktion gewandt. Das Problem: Seit Monaten steht in Rheinhausen an der Friedrich-Ebert-Straße neben der Bushaltestelle Stüning in Höhe der Feuerwache eine hölzerne, stark demolierte Sitzbank. "Anscheinend fühlt sich niemand im großen Konzern Stadt Duisburg für diesen Schandfleck zuständig", schreibt Ernst und bittet uns, dass wir uns der Sache annehmen.

Eine Anfrage bei der Stadt hat ergeben, dass diese zunächst einmal nicht genau wusste, um welche Bank es sich handelt. Auch die Wirtschaftsbetriebe hätten nicht weiterhelfen können, sagte ein Stadtsprecher. Darum wolle man nun der Sache nachgehen und sich eine Lösung einfallen lassen, über die unsere Redaktion dann informiert werde.

Im Fall von Ursula Sensener ist die Lage tatsächlich vertrackt. Auf Anfrage teilten die Wirtschaftsbetriebe, die im Regelfall für Baumpflege und -beschnitt zuständig sind, mit, dass der Baum auf privatem Gelände stehe, der Eigentümer sich also um die Pflege des Baums kümmern müsse. Nach Annahme der Seniorin ist es aber so, dass der Baum auf städtischem Grund steht. "Die Stadt kümmert sich ja auch um die Pflege der Baumumrandung und säubert diese", wundert sich Sensener. Wie sich herausgestellt hat, lebt der Eigentümer des Hauses in Süddeutschland und kennt laut seiner Mieterin weder die Wohnung noch das Haus. Der nächste Schritt wird nun sein, sich mit dem Eigentümer in Verbindung zu setzen und ihn in die Verantwortung zu nehmen. Wir bleiben dran.

Haben Sie auch ein Problem? Dann wenden Sie sich an uns. Sie können uns auf verschiedenen Wegen erreichen (bitte nicht vergessen, eine Rückrufnummer anzugeben!): Unter der Telefonnummer 0203 9299592 erreichen Sie die Redaktion, die den Bürgermonitor koordiniert (montags bis freitags). Oder schreiben Sie uns eine E-Mail, Stichwort "Bürgermonitor", an redaktion.duisburg@rheinische-post.de. Gerne können Sie uns auch einen Brief schreiben an Rheinische Post, Redaktion Duisburg, Steinsche Gasse 4, 47051 Duisburg. Sie können auch das praktische Formular bei RP Online benutzen. Sie finden es unter www.rp-online.de/buergermonitor. Oder Sie teilen uns Ihr Thema auf Facebook mit oder wenden sich per Mail direkt an unsere Redaktion unter redaktion.duisburg@rheinische-post.de

