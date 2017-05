später lesen Duisburg Empfang für Charlotte Kann zum 80. Geburtstag 2017-05-02T14:57+0200 2017-05-03T00:00+0200

Ihr runder Geburtstag legt zwar schon einige Zeit hinter ihr, aber jetzt erst war für Charlotte Kann der richtige Zeitpunkt für einen Empfang anlässlich ihres 80. Geburtstages. Die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete lebt nach wie vor in Großenbaum und ist dort äußerst aktiv. Die Belange ihres Stadtteils und die des Duisburger Südens liegen ihr am Herzen. Oft ist sie unterwegs, um mit Bürgern zu sprechen und sich ihre Sorgen anzuhören. Daneben organisiert sie vor allem für die Senioren des Stadtteils Veranstaltungen in der Stadt und in der Region. Nach ihrem Ausscheiden aus dem Landtag vor mehr als zehn Jahren hat sie sich weitgehend aus der großen öffentlichen Politik zurückgezogen und genießt das ruhigere und gleichzeitig aktive Rentnerleben.