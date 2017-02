Zigaretten: Endlich rauchfrei?!

Vierzig Tage ohne Zigaretten. Ab heute und ohne faule Kompromisse. So lautet die Zielvorgabe, aber noch bevor die Fastenzeit angefangen hat, frage ich mich, wie ich das schaffen soll! Dabei habe ich es sogar schon einmal hinbekommen - und zwar genau 40 Tage, die komplette Fastenzeit im vergangenen Jahr. Und doch habe ich wieder angefangen. Zuerst nur eine halbe, weil die erste Zigarette nach so einer langen Zeit nicht wirklich geschmeckt hat. Dann mal eine zum Glas Wein, die Feierabendzigarette hatte sich irgendwann auch wieder dazugesellt.

Nach kurzer Zeit wurde gewohntermaßen jedes Mahl mit einer Zigarette beendet und schwupps, war ich bei meinem alten Rauchverhalten. Dieses ist im Vergleich gar nicht mal so dramatisch, würde ich sagen. Fünf bis sieben Zigaretten am Tag, in stressigen Phasen mehr, weniger eher selten. Und doch weiß ich: Jede Zigarette ist eine zu viel. Darum beschäftigt mich auch nach wie vor der Gedanke, wieder aufhören zu wollen. Wenn der Mensch nur nicht so ein Gewohnheitstier wäre! Und wenn ich nicht in manchen Lebenslagen - bei Treffen mit Freunden, in Verbindung mit Alkohol oder eben nach dem Essen - einfach auch so gerne rauchen würde! Aber andere können all die genannten Situationen ja auch ohne die ungesunde Qualmerei genießen.

Und da es als guter Vorsatz für das Jahr 2017 leider so gar nicht funktioniert hat, ist die Fastenzeit doch ein guter Anlass, einen neuen Versuch zu starten. Ich bin gespannt! csk

Quelle: RP