Duisburg: Erklärfilm-Wettbewerb der Stadtbibliothek

"Lernen mit Medien" und "Leben mit Medien" sind heute immer mehr zentrale Themen und daher auch ein Bildungs- und Erziehungsauftrag Duisburger Schulen. Im Rahmen des Projektes "Lernen 25 - Digitale Medien in Duisburger Schulen" haben das Schulmedien-zentrum der Stadtbibliothek in Kooperation mit dem Amt für Schulische Bildung, dem Kompetenzteam Duisburg und den fünf Projektschulen die Idee für einen Erklärfilm-Wettbewerb entwickelt. Der 1. Duisburger Erklärfilm-Wettbewerb soll einen Anreiz für das digitale Lernen bieten. Er richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II an Duisburger Schulen. "Erklärfilme" sind kleine, meist animierte Filme, in denen bestimmte Sachverhalte in 90 bis 180 Sekunden erklärt werden. Die Filme müssen bis zum 14. Juli an Duisburger Schulen produziert worden sein. Durch ein Onlinevoting wird dann mit abgestimmt, welcher Film am besten gefällt.