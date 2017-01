später lesen Nach Brand in Duisburg Polizei sucht nach 39-jährigem Sohn von toter Frau FOTO: Polizei Duisburg FOTO: Polizei Duisburg Teilen

Die 63-Jährige, die am Wochenende tot in einem brennenden Haus in Duisburg gefunden wurde, war bereits vor Ausbruch des Feuers tot. Am Montag wurde Haftbefehl wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung gegen ihren Sohn erlassen. Die Polizei sucht nach dem 39-Jährigen.