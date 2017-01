später lesen Michael Tönnies Fans trauern um eine Legende FOTO: Christoph ReicHwein FOTO: Christoph ReicHwein Teilen

Im Alter von 57 Jahren ist gestern der frühere MSV-Profi Michael Tönnies gestorben. Tönnies litt an einer Lungenkrankheit, trotzdem kam sein Tod völlig unerwartet. Er bestritt sieben Bundesligaspiele für Schalke 04 und 33 für den MSV. In Duisburg wurde er in der Saison 1990/91 Torschützenkönig der 2. Liga. In der Bundesliga gelangen dem Stürmer im August 1991 fünf Tore gegen den Karlsruher SC mit Schlussmann Oliver Kahn. Als die Nachricht vom Tod der MSV-Legende gestern die Runde machte, pilgerten viele Fans spontan zur Arena. Sie wurde um 18 Uhr geöffnet. Viele Fans entzündeten Kerzen vor dem Bild des Verstorbenen an der Legendenwand.