Vermutete Anschlagspläne auf CentrO Oberhausen: Festgenommene Brüder aus Duisburg wieder auf freiem Fuß

Die beiden unter Terrorverdacht festgenommenen Duisburger sind am Samstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Der Verdacht, dass die Brüder einen Anschlag aufs CentrO Oberhausen geplant hätten, hat sich nach Angaben der Polizei nicht erhärten lassen.

Wegen der möglichen Planung eines Anschlags auf das Einkaufszentrum CentrO Oberhausen hatte die Polizei gegen zwei Männer ermittelt. Bei den beiden festgenommenen Männern handelt es sich um ein Brüderpaar, das im Kosovo geboren wurde. Die Männer sind 28 und 31 Jahre alt und werden von der Polizei der Salafismusszene zugerechnet. Die beiden wurden am Freitag gegen 0.45 Uhr in Duisburg-Marxloh in Gewahrsam genommen.

"Trotz intensivster Recherchen und Ermittlungen der Essener Polizei ließ sich der gemeldete Verdacht gegen die salafistisch geprägten Verdächtigen polizeilich nicht weiter erhärten", hieß es in einer Mitteilung. Nachdem sichergestellt worden sei, dass gegen beide keine strafrechtlich relevanten Erkenntnisse vorliegen und auch keine weitere konkrete Gefahr besteht, wurden die Brüder am späten Samstagmittag aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

