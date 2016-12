Die Feuerwehr ist am Montagabend zu einem Einsatz nach Duisburg-Laar ausgerückt. Die Einsatzkräfte transportierten eine schwergewichtige Leiche aus einem Dachgeschoss.

Wie die Feuerwehr mitteilte, ging der Notruf gegen 18.45 Uhr ein. In einem Dachgeschoss an der Friedensstraße in Duisburg-Laar fanden Rettungskräfte den Leichnam eines schwergewichtigen Mannes.

Die Leiche wurde nach Angaben der Feuerwehr mit schwerem Gerät geborgen. Der Einsatz endete gegen 22.15.

