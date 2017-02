Eine Frau ist am Mittwochmorgen in Duisburg-Hochfeld vermutlich Opfer eines Tötungsdeliktes geworden. Die Polizei nahm ihren tatverdächtigen Ehemann (45) fest.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Mittwochnachmittag in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, betraten am frühen Mittwochmorgen gegen 5.30 Uhr zwei stark alkoholisierte Männer (41 und 49) die Wache am Polizeipräsidium. Sie gaben den Angaben zufolge Hinweise auf die Frau. Die Polizei fand sie kurz darauf in einem leerstehenden Gebäude an der Heerstraße. Der Notarzt stellte den Tod der Frau fest.

Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete der Richter die Obduktion des Leichnams an. Die Rechtsmediziner stellten fest, dass die Frau an den Folgen von Gewalteinwirkung gestorben war.

Tatverdächtig ist laut Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand der Ehemann. Der 45-Jährige, der ebenso wie seine tote Frau keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach kurzer Fahndung bei einem Bekannten in Duisburg festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

