Duisburg: Fulminante Karnevalsparty der Lebenshilfe

Die integrative Karnevalssitzung im Steinhof war ausverkauft. Michael Jansen fungierte als "Pumuckl". Von Volker Poley

Dagmar Frochte, Vorsitzende der Duisburger Lebenshilfe, hatte zu Beginn der "integrativen Karnevalssitzung" allen Grund zur Freude. Denn die Großveranstaltung war restlos ausverkauft. Zum achten Mal trafen sich Jecke mit und ohne Behinderung, um im Huckinger Steinhof gemeinsam Karneval zu feiern. Partner der Lebenshilfe ist der Hauptausschuss Duisburger Karneval, dessen Präsident Michael Jansen wieder als fröhlicher "Pumuckl" durch das fast vierstündige bunte und abwechselungsreiche Programm führte. Frochtes Dank galt nicht nur ihm und den anderen Mitwirkenden, sondern auch auch dem Team des "Kleinen Prinz". Das Restaurant in der City wird von Mitarbeitern der Werkstatt für Menschen mit Behinderung betrieben, das mit seinem Angebot auch im Steinhof überzeugte.

Das geschah auch zur Freude von Roselyne Rogg, der Geschäftsführerin der Werkstatt, die direkt zu Beginn der bunten Karnevalsshow ihren "großen Auftritt hatte". Gemeinsam mit Sarah Güttler, der Leiterin der Duisburger Organisation "LebensRäume" und Bürgermeister Erkan Kocalar verstärkten sie aufgrund einer Wette aus dem Vorjahr die Lebenshilfe-Cheerleader, die mit ihrer feurigen Tanzdarbietung das Karnevals-Spektakel wie in jedem Jahr eröffneten.

Zum festen Bestandteil der Karnevalsshow zählen die "blauen Jungs" aus Buchholz, die getreu ihrem Vereinsnamen im Steinhof "Alle Mann an Bord" hatten und, musikalisch begleitet vom Marine Spielmannszug Schaephuysen, mit ihren Stimmungsliedern und Tanzdarbietungen den Saal in Wallung brachten. Dass Duisburgs Tollitäten - Kinderprinz Dustin I. und Stadtprinz Mark I. - beim Lebenshilfe-Karneval ihre Aufwartung machen, ist ebenfalls eine gute Tradition. Mit ihren flotten Show-Blocks sorgten Prinzen, Prinzessin, Hofmarschälle und Paginnen dafür, dass die Stimmung im Saal auf einem hohen Level gehalten wurde. Den "Lyskircher Hellige Knäächte un Mägde" war es vorbehalten, für "kölsche Tön" in Huckingen zu sorgen. Dabei begeisterte die Traditions-Truppe nicht nur durch die perfekte Choreografie ihrer Tanzdarbietungen, mit ihrem Medley altbekannter ("Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien") und aktueller Karnevalssongs trafen sie offensichtlich den Nerv des Publikums. Für fetzigen Sound sorgten die "Wanderer", deren Show einfach mitriss und begeisterte. Da blieb kaum einer der bunt verkleideten Narren mehr auf seinem Platz, vor und auf der Bühne wurde so richtig "Party gemacht". Genauso großartig war der Auftritt des "Heddemer Dreigstirns", das eine verblüffende Musik- und Parodie-Show allererster Güte bot. Marita Köllner als "Et fussich Julche" setzte mit ihren rheinischen Stimmungsliedern den fulminanten Schlusspunkt eines höhepunktreichen Programms, das die Narren im Steinhof restlos begeisterte.

