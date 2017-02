später lesen Zehn Jahre Casino Geburtstagsfeier mit Thomas Anders 2017-02-19T15:38+0100 2017-02-20T00:00+0100

Rappelvoll war es am Samstag, schon bevor Stargast Thomas Anders auf die Bühne kam. Mit ihm feierte ein bestens-gelauntes Publikum den zehnten Geburtstag des Casinos in Duisburg. Zwischendurch musste sogar die Eingangstüre geschlossen werden, weil es ansonsten im Saal zu voll geworden wäre. Ein Spitzen-DJ stimmte die Besucher zunächst auf Helene-Fischer-Double Barbara ein, bevor der Ex-Modern-Talking-Sänger die Bühne rockte. Sogar aus Russland waren Anders-Fans angereist und nahmen gleich ein bisschen lokale Karnevals-Atmosphäre mit in die Heimat. Denn Prinz Mark I. und seine Crew machten einen Abstecher ins Casino und schmetterten ihren Sessionshit.