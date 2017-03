Scharfschützen und schwer bewaffnete SEK-Beamte umstellen am Donnerstagmorgen die Sparkasse im beschaulichen Duisburger Ortsteil Rumeln. Dort haben unbekannte Täter mehrere Geiseln genommen. Erst nach drei Stunden gibt es Entwarnung. Von C. Schwerdtfeger, S. Fuhrmann, C. Reichwein und M. Michel, Duisburg

Was sich genau in der Rumelner Sparkasse abgespielt hat, ist noch unklar. Am Morgen kamen die Mitarbeiter der kleinen Filiale zur Arbeit. Rumeln ist ein dörflich und gutbürgerlich geprägter Ortsteil von Duisburg. Hier leben Familien, viele ältere Menschen, es gibt hauptsächlich Einfamilienhäuser.

Nach Informationen unserer Redaktion hörten die Angestellten dann Stimmen aus dem Tresorraum, obwohl die Filiale noch geschlossen war. Einige, aber nicht alle Mitarbeiter der Bank sollen daraufhin aus der Sparkasse gelaufen sein. Die Polizei wurde um 8.40 Uhr alarmiert. Die Sparkasse öffnet normalerweise morgens um 9 Uhr.

Lage war lange unübersichtlich

Spezialeinsatzkommandos der Polizei rückten an, auch Scharfschützen und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Der Bereich um die Sparkasse an der Dorfstraße, Ecke Lohfelder Weg, wurde großräumig abgesperrt. Die Polizei Essen hatte am Morgen den Einsatz von den Kollegen in Duisburg übernommen. Unklar ist zu diesem Zeitpunkt noch, wie viele Täter an dem Bankraub beteiligt sind und wie viele Geiseln es gibt.

FOTO: Christoph Reichwein

Lange blieb die Lage unübersichtlich. "Wir gehen inzwischen davon aus, dass vermutlich eine bewaffnete Person und zwei weitere Personen im Gebäude sind", sagte ein Sprecher am Vormittag unserer Redaktion. Es handele sich wohl um Mitarbeiter der Sparkasse, einen Mann und eine Frau. Später steht fest, dass gegen 11 Uhr eine der beiden Geiseln die Sparkasse verlassen konnte.

Männer vor Bäckerei festgenommen

Kurz vorher gab es zwei Festnahmen. Unser Reporter vor Ort wurde gegen 10.45 Uhr zum Zeugen eines SEK-Einsatzes vor einer Bäckerei in der Nähe der Sparkasse. Schwer bewaffnete Beamte nahmen dort zwei Männer in Gewahrsam. Die Festgenommenen waren von den Geschehnissen völlig überrumpelt. Die Polizei bestätigte, dass es sich um zwei Verdächtige handelte, auf die die Täterbeschreibung einer Zeugin aus der Bank zutrifft. Derzeit prüft die Polizei, ob die jungen Männer etwas mit der Tat zu tun haben. Laut einer Augenzeugin hatten die Männer in der Bäckerei gefrühstückt. Es handele sich bei ihnen um "nette Jungs aus dem Dorf".

Nach der Festnahme stürmten Spezialkräfte die Sparkasse. Es war kein Täter mehr in der Filiale. Die Polizisten befreiten einen weiteren Mitarbeiter aus dem Tresorraum. Er war gefesselt, aber unverletzt.

Die Polizei fahndet derzeit nach einem roten, älteren VW Golf. Der Wagen sei kurz vor dem Alarm in der Sparkassenfiliale mit zwei jungen Männern davongefahren.

Das Protokoll der Ereignisse lesen Sie hier.