Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat die sofortige Schließung des "privaten Berufskollegs für Wirtschaft" in Duisburg bestätigt. Die Schulleiterin habe Zertifikate für Bildungsabschlüsse vergeben, die das Berufskolleg gar nicht anbieten durfte, teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Das private Berufskolleg in Duisburg werbe auf seiner Internetseite mit nicht genehmigten Bildungsgängen, stellte das Verwaltungsgericht in Düsseldorf fest. Außerdem sei der Unterricht in nicht genehmigten Räumen ohne ausreichendes Brandschutzkonzept abgehalten worden. Ferner seien Teilnahmebescheinigungen für Kurse ausgestellt worden, obwohl mindestens ein Schüler nicht daran teilgenommen habe.

Zum Teil sei kein ordnungsgemäßer Unterricht durchgeführt worden. Einige Zertifikate für Bildungsabschlüsse darf die Schule gar nicht anbieten.

Die Schulleiterin habe sich als persönlich unzuverlässig erwiesen.

Der Eil-Beschluss kann noch mit einer Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht angegriffen werden. Das Gericht bestätigte damit eine Entscheidung der Düsseldorfer Bezirksregierung vom vergangenen November. (Az.: 18 L 4084/16)

(rent/lnw)