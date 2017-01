Duisburg: Glatteis sorgt für zahlreiche Unfälle

Auf glatten Straßen kam es zu vielen Unfällen. Ein 26-jähriger Mann lieferte sich trotz der Straßenverhältnisse eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und verletzte sich schwer. Von Katharina Mehles

Autofahrer und Fußgänger erwischte es am Wochenende eiskalt: Auf spiegelglatten Straßen sind viele Duisburger ins Rutschen gekommen - viel Arbeit für Polizei und Rettungsdienst.

Der wohl spektakulärste Glatteis-Unfall ereignete sich am Samstag gegen 17 Uhr. Die Polizei wollte in Hochfeld einen Opel Corsa aus dem Kreis Borken anhalten, weil der Fahrer trotz Verbots abgebogen war. Ohne auf die Polizisten zu achten, setzte der 27-jährige Fahrer aus Schöppingen bei Münster seine Fahrt Richtung Wanheim fort. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, wurde aber von den Wetterverhältnissen ausgebremst: Weil es auf der Straße sehr glatt war, mussten die Beamten langsam fahren. Zwischenzeitlich verloren sie den Corsa aus den Augen. Als sie ihn wieder entdeckten, konnten sie nur noch zusehen, wie sich das Auto auf den Straßenbahnschienen im Verteilerkreis Römerstraße mehrfach überschlug. Dann prallte der Wagen gegen einen Hochleitungsmast der Straßenbahn. Der Fahrer hatte die glatten Straßen unterschätzt und war deutlich zu schnell unterwegs. Er musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestehe aber nicht, teilte die Polizei gestern mit. An seinem Auto entstand Totalschaden. Die Polizei entnahm eine Blutprobe. Er habe Alkohol getrunken, gab der junge Mann gegenüber den Beamten zu.

Insgesamt hatte die Polizei Duisburg am Samstag einen besonders anstrengenden Tag, Nicht nur hatten die Beamten selbst mit der Glätte zu kämpfen, sie wurden auch zu zahlreichen Unfällen gerufen. 69 Verkehrsunfälle seien es insgesamt zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagvormittag, 10 Uhr, gewesen, das seien deutlich mehr als an anderen Tagen, teilte die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit. 28 Unfälle seien eindeutig witterungsbedingt gewesen. Offenbar waren die meisten Autofahrer aber langsam und vorsichtig unterwegs. Denn zum Glück ist in den meisten Fällen außer Blechschäden nichts schlimmeres passiert. Aber: Ein Unfall endete mit immerhin drei Verletzten.

Nicht nur die Polizei, auch der Rettungsdienst meldete für den Samstag ein "erhöhtes Einsatzaufkommen" und mehr Arbeit als an einem gewöhnlichen Samstag. Insgesamt sei es zu 75 glatteisbedingten Einsätzen im Rettungsdienst gekommen, teilte die Feuerwehr Duisburg gestern mit. Den Großteil machten Stürze von Menschen aus, die auf glatten Gehwegen ausgerutscht waren.

Auch wenn die Kälte zum Beispiel die Pinguine bestimmt nicht stört, hatte der Duisburger Zoo gestern geschlossen. Die Wege seien zu vereist und rutschig, hieß es vom Kaiserberg.

Quelle: RP