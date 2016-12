Niederrhein: Glück wiegt mehr als ein Geldkoffer

Die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf/Duisburg übernahm ihre Produktion der Operette "Der Graf von Luxemburg" von Franz Lehár erfolgreich in ihr Duisburger Haus. In den Hauptrollen: die Gast-Stars Bo Skovhus und Juliane Banse. Von Ingo Hoddick

Franz Lehárs "Der Graf von Luxemburg" (1909/37) war lange Zeit ein Welterfolg, in den letzten Jahrzehnten aber nicht mehr so oft auf den Bühnen zu erleben. Dabei ist es ein gutes Stück, mit vielen Facetten zwischen fast faustischem Kern und bester Unterhaltung, musikalisch eine gelungene Mischung aus Einflüssen von Wagner und Giacomo Puccini mit Schlagermelodien, aus Gefühl und Satire. Kurz zur Handlung: Der notorisch abgebrannte Graf René von Luxemburg ist für ein üppiges Entgelt bereit, inkognito zu heiraten, um die bürgerliche Sängerin Angèle Didier in den Adelsstand zu heben und ihr nach der vereinbarten Scheidung die Ehe mit dem reichen russischen Fürsten Basil Basilowitsch zu ermöglichen. Als René und Angèle sich wiederbegegnen, ahnen beide, dass es ein Glück gibt, das man nicht kaufen kann, schon gar nicht bei der Mafia.

Damit sind wir schon bei der Wendung, die der Dortmunder Opernchef Jens-Daniel Herzog bei seinem Debüt als Operetten-Regisseur dem Stück "Luxemburg" gegeben hat. Er packte das Problem, wie man diese Gattung des Musiktheaters heutzutage am besten angeht, beim Schopfe - er überdrehte die Albernheiten und lotete zugleich die Tiefe aus, das entspricht der Doppelbödigkeit der Komposition und sorgt außerdem für Tempo. Herrlich etwa, wenn "die englische Bank" heute nicht mehr als sicher gelten kann, dafür wird sogar der Dirigent unterbrochen: "Gut, dann machen wir russische Bank" - das ist ein Geldkoffer.

FOTO: Christoph Reichwein

In den beiden Hauptrollen erleben wir an der Rheinoper zwei Gast-Stars, nämlich Bo Skovhus als René und Juliane Banse als Angèle. Sie legen ihre ganze enorme Opernerfahrung hinein, verkörpern unaufdringlich die zwiespältigen Figuren. Leider wirkt der dänische Bariton etwas gebremst, sicherlich auch weil er hier eine Tenorpartie singt, die er nur technisch bewältigen kann. In den Vorstellungen im neuen Jahr übernehmen die Hauptrollen Kay Stiefermann und Romana Noack beziehungsweise Astrid Kessler. Mindestens ebenso reizvoll wie das "hohe Paar" wirkt hier das "niedere Paar", Cornel Frey und Lavinia Dames mit viel echtem Spielwitz als die Bohemiens Armand und Juliette. Als ein absoluter Höhepunkt tritt im letzten Akt Doris Lamprecht als Gräfin Stasa Kokozowa auf und singt umwerfend aktuelle kabarettistische Couplets. Der von Christoph Kurig einstudierte Chor der Rheinoper und nicht zuletzt die gut aufgelegten Duisburger Philharmoniker stürzen sich unter der ebenso genauen wie befeuernden Leitung von Rheinoper-Kapellmeister Lukas Beikircher lustvoll in die dankbare Partitur.

Die weiteren, jeweils dreistündigen Aufführungen im Theater Duisburg sind am 28. Dezember, 6. Januar, 7. Februar, 31. März und 16. Juni, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am 31. Dezember um 19 Uhr, und am 15. Januar um 18.30 Uhr.

Karten gibt es am einfachsten im Stadttheater unter der Telefon-Nummer 0203 / 283 62 100.

