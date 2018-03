Duisburg: Grüne: Felix Lütke wird Nachfolger von Banaszak

Der 31-jährige Felix Lütke ist neben Birgit Beisheim (55) neuer Sprecher der Duisburger Grünen. Das ist das Ergebnis der Wahlen bei der Mitgliederversammlung am Wochenende.

Lütke folgt damit auf Felix Banaszak, der wie berichtet zum Landesvorsitzenden seiner Partei in NRW gewählt worden war. Felix Lütke wohnt in Duissern und arbeitet zurzeit für die Grünen in Wesel. Er hat an der Uni Duisburg-Essen Politikwissenschaft studiert und war dort von 2013 bis 2015 AStA- Vorsitzender.

Die Großenbaumer Unternehmerin Birgit Beisheim war von 2012 bis 2017 Landtagsabgeordnete. "Mit unserem neuen Vorstand sind wir gut aufgestellt, die Stadt-, Land- und Bundespolitik kritisch zu begleiten. Auch in Duisburg haben wir mit einer großen Koalition zu kämpfen, die die Zukunftsthemen vernachlässigt", erklärte sie nach ihrer Wiederwahl.

Komplettiert wird der Vorstand vom neuen Schatzmeister Matthias Schneider, sowie den Beisitzern, Katrin Bade, Melih Keser, Sina Klein, Pelin Osman, Jürgen Schröder und Ulrike Tadema.

(mtm)