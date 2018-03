später lesen Duisburg Grüne wollen die Baumschutzsatzung zurück FOTO: Grüne FOTO: Grüne 2018-03-01T17:21+0100 2018-03-02T00:00+0100

Vor zwei Jahren wurde die Baumschutzsatzung in Duisburg von der Mehrheit des Stadtrates außer Kraft gesetzt. Die Grünen fordern nun die Einrichtung einer Kommission, die die Wiedereinführung der Satzung überprüfen soll. Gemeinsam mit der Linksfraktion haben die Grünen einen entsprechenden Antrag in die Ratssitzung am 5. März eingebracht. "Zwei Jahre liegt nun die Abschaffung der Baumschutzsatzung zurück und die Bilanz ist überall im Stadtgebiet sichtbar", sagt Anna von Spiczak, Ratsfrau und umweltpolitische Sprecherin der grünen Ratsfraktion. "Was als vermeintliche Entbürokratisierung der heimischen Gartenpflege gedacht war, mündete schnell in großen Kahlschlagaktionen. Insbesondere private Großgrundbesitzerinnen und -besitzer, wie beispielsweise Wohnungsbaugesellschaften, haben in letzter Zeit beherzt zur Kettensäge gegriffen. Doch Duisburg hat weiterhin keinerlei Satzung, die den Baumschutz sicherstellt und derartigen Entwicklungen Einhalt gebietet."