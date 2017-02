später lesen Weiberfastnacht Gute Laune im Party-Festzelt FOTO: Vanessa Prattes FOTO: Vanessa Prattes 2017-02-23T18:10+0100 2017-02-24T00:00+0100

Durch ein bisschen Wind und Regen ließen sich die Duisburger Jecken den Auftakt zum Straßenkarneval nicht verderben. Gut gelaunt und liebevoll kostümiert versammelten sich gestern vorrangig die weiblichen Narren im Zelt gegenüber dem Rathaus. Dort feierten und schunkelten sie nicht nur ausgelassen, mit Jubelrufen und Beifall begleiteten sie den Brauch, dem ersten Bürger der Stadt - in dem Fall Sören Link - die Krawatte zu stutzen. Aber auch der OB hatte seinen Spaß und freute sich über die "super Stimmung". Das sahen auch die vier fröhlichen Marienkäfer Ötti, Ikki, Beate und Walli so, die sich am Morgen aus Neumühl auf den Weg gemacht hatten. "Wir sind total begeistert und kommen demnächst nur noch hierhin!" Das Ambiente, die Menschen und die Bühnenshow haben die vier überzeugt.